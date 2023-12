Wohnhaus in Telfes musste wegen Hangrutsch teilweise gesperrt werden

Telfes im Stubai – Am Dienstag geriet in Telfes im Stubaital gegen 18:00 Uhr ein Hang in Bewegung. Schlammmassen und Geröll bahnten sich im Bereich Wiesenhof in der Nähe eines bewohnten Hauses den Weg ins Tal. Aus Sicherheitsgründen mussten ein Teil des im Gefahrenbereich befindlichen Wohnhauses und der Luimes Wanderweg gesperrt werden.