Lenk- und Ruhezeiten missachtet: Lkw-Fahrer aus Italien von Polizei gestoppt

Steinach am Brenner – Bei Schwerverkehrskontrollen der Polizei am Dienstag auf der A 13 wurden im Bereich Steinach am Brenner zwei Italiener im Alter von 66 und 47 Jahren als Fahrer eines beladenen Tiertransporters überprüft. Bei der Kontrolle der Lenk- und Ruhezeiten stellten die Beamten fest, dass beide ihre Fahrkarten mehrmals unrechtmäßig aus dem Kontrollgerät entnommen und nicht eingehaltene Ruhezeiten manuell nachgebucht hatten.