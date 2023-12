Mehr als ein Sozialmarkt: Der MartiniLaden als Begegnungsort in Landeck

Landeck – 13 Jahre gibt es den MartiniLaden in Landeck schon. „Krisen bringen immer neue Kundschaft“, sagt Obmann Dietmar Wolf. Das eine oder andere neue Gesicht sehen die MitarbeiterInnen im Sozialmarkt für Menschen mit geringem Einkommen schon. „Man merkt aber auch, dass die Schwellenangst groß ist, unseren Laden zu betreten.“ In Landeck und Zams kenne man sich eben noch. „Und die Angst, dass man beim Hineingehen gesehen wird und die Nachbarn dann wissen, dass es einem nicht so gut geht, ist immer noch groß.“ Scham und Angst verfliegen schnell nach der herzlichen Begrüßung. „Es ist ja nicht nur ein Geschäft, sondern auch ein Begegnungsort“, sagt Dietmar Wolf.