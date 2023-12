Auf Zwei-Jahres-Tief: Britische Inflation sinkt weiter

In Großbritannien sinkt die Teuerungsrate weiter. Der Anstieg der Verbraucherpreises gegenüber dem Vormonat betrug 3,9 Prozent – das ist die niedrigste Rate seit September 2021.

London – Die Inflation in Großbritannien ist weiter rückläufig. Im November fiel die Teuerungsrate auf den tiefsten Stand seit gut zwei Jahren. Wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,9 Prozent. Das ist die niedrigste Rate seit September 2021. Im Vormonat hatte sie 4,6 Prozent betragen.