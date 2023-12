Trienter Gericht setzte Keulung von zwei Problembären aus

Trient – Das regionale Verwaltungsgericht in Trient hat die Tötung von zwei Problembären erneut ausgesetzt und den Europäischen Gerichtshof angerufen. Damit wurde die von der Provinz Trient beschlossene Verordnung zur Tötung der beiden Bären eingefroren.

Das regionale Verwaltungsgericht bestätigte jedoch die Möglichkeit, das mit dem Code MJ5 bekannte Männchen zu fangen, das einen Mann angegriffen hatte, als dieser mit seinem Hund im Wald oberhalb der Gemeinde Malè im Trentino spazieren ging. Die Problembärin JJ4, die sich in einem Tierzentrum in Casteller in Trient befindet, soll für den tödlichen Angriff auf einen 26-jährigen Jogger im vergangenen April verantwortlich sein.