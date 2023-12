Seit einer Woche vermisster 35-Jähriger aus Seefeld tot aufgefunden

Seefeld – Jener Mann aus Seefeld, der seit einer Woche als vermisst gilt, ist tot. Am Donnerstagvormittag fanden Einsatzkräfte im Zuge einer umfangreichen Suchaktion die Leiche des 35-Jährigen bei einem Stadel im Schnee liegend – ein Polizeidiensthund spürte den Deutschen gegen 9 Uhr im Ortsteil Krinz von Reith bei Seefeld auf. Hinweise auf Fremdverschulden liegen nicht vor, eine Obduktion wurde angeordnet.

Der Mann galt seit vergangenen Mittwoch als abgängig. Er wurde zuletzt gesehen, als er bei einem Lokal im Ortskern von Seefeld in unbekannte Richtung ging. Bei seiner Wohnung kam er nie an. Nachdem erste Suchaktionen ohne Ergebnis verliefen, baten die Angehörigen um Mithilfe aus der Bevölkerung. Bei einer erneuten Suchaktion am Donnerstag wurde nun die Leiche des Mannes gefunden. (TT.com)