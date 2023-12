Wirbel nach EuGH-Urteil im Super-League-Streit: „UEFA-Monopol ist vorbei"

Das Urteil des Europäischen Gerichtshof stärkt die Super League. Jetzt geben die Initiatoren Einblicke in ihre neuen Pläne.

Madrid/Luxemburg - Im Streit um die Gründung einer Super League hat ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) für Aufsehen gesorgt. Das höchste europäische Gericht teilte am Donnerstag mit, dass die großen Fußballverbände FIFA und UEFA andere Bewerbe nicht grundsätzlich von ihrer Genehmigung abhängig machen und Vereinen und Spielern nicht verbieten dürfen, an diesen Wettbewerben teilzunehmen.

Das bedeute allerdings nicht zwangsläufig, dass die Super League genehmigt werden müsse, so die Richter. Es gebe keinen Rahmen für die Regeln der Verbände, der gewährleiste, dass die Vorgaben transparent, objektiv, nicht diskriminierend und verhältnismäßig seien. Auch die Regeln, die FIFA und UEFA die ausschließliche Kontrolle über die kommerzielle Rechteverwertung der Wettbewerbe einräumen, würden den Wettbewerb in der EU einschränken, hieß es im Urteil. Die FIFA und UEFA würden ihre dominante Marktposition missbrauchen.

Bei den Frauen sollen in zwei Ligen insgesamt 32 Clubs mitspielen. "Der Fußball ist frei", sagte Reichart. Der freie Zugang vereine "Milliarden von Fans". Die Finanzierung dafür solle über Werbung sichergestellt werden. Reichart betonte, das Super-League-Modell solle "innerhalb der europäischen Fußball-Familie" existieren.

Als Unterstützer haben sich bisher nur Real Madrid und der FC Barcelona deklariert. Real-Clubchef Florentino Perez sprach von einem "großen Tag für den Fußball und den Sport" und meinte, der Fußball sei nun "in den Händen von Clubs, Spielern und Fans". Der FC Barcelona freute sich in einer ersten Stellungnahme auf "einen neuen Bewerb in Europa auf Top-Level".