Ex-Weltmeister Peter Wright bei Darts-WM frühzeitig gescheitert

London - Der zweifache Darts-Weltmeister Peter Wright hat sich bei der WM in London überraschend schon nach seinem ersten Spiel verabschiedet. Der 53-Jährige mit dem Spitznamen "Snakebite" verlor am Mittwochabend nach schwacher Leistung glatt mit 0:3 gegen den Waliser Jim Williams. Wright lieferte zwar vor der Partie mit seinen grünen Haaren eine große Show, an der Scheibe waren die Leistungen des Schotten aber mehr als durchwachsen.