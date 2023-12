Soziales Engagement der Sparkassen

Die Sparkasse Kufstein pflegt die Tradition, Geschäftsstellenjubiläen und Investitionen in Modernisierung und Neubau von Filialen mit Spenden an soziale Einrichtungen zu verbinden. Zur Neueröffnung der Filiale Kufstein-Endach gingen Spenden an den Sozialfonds der Gemeinde Schwoich, an die Tafel des ÖRK Kufstein und an den Fonds der Service-Clubs „Gemeinsam helfen“. Jubiläumsspenden erhielten auch der Sozial- und Gesunheitssprengel Untere Schranne und die Freiwillige Feuerwehr in Ebbs.

Seit sieben Jahrzehnten besteht das SOS-Kinderdorf in Imst. Die Sparkasse Imst Privatstiftung unterstützt diese soziale Einrichtung beinahe von Anfang an in Form von zwei Hauspatenschaften. Insgesamt hat die Stiftung bereits rund 100.000 Euro für Kinder in Not gespendet. Die beiden Institutionen sind sich einig, auch in Zukunft die gemeinsame Verantwortung für das Wohl der Kinder zu tragen. Im Fokus des SOS-Kinderdorfs steht die Frage, was braucht ein Kind und was braucht eine Familie, damit es ihnen gut geht.