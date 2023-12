Sturmtief forderte Todesopfer in Österreich: Baum stürzte auf Hochstand, Jäger starb

Ein umstürzender Baum riss in Klosterneuburg einen Hochstand mit, auf dem sich ein Jäger befand. Dieser wurde dabei tödlich verletzt. In Salzburg stürzte ein Baum auf einen vorbeifahrenden Obus, dabei wurde die 55-jährige Lenkerin verletzt.

Klosterneuburg, Salzburg – Das Sturmtief „Zoltan“ hat zwischen Donnerstagabend und Freitagfrüh in Teilen Österreichs für zahlreiche Feuerwehreinsätze geführt. In Niederösterreich ereignete sich in der Nacht auf Freitag eine Tragödie. Ein Baum fiel in Klosterneuburg (Bezirk Tulln) um und riss einen Hochstand mit, auf dem sich ein Jäger befand, sagte Feuerwehrsprecher Franz Resperger. Die Einsatzkräfte wurden gegen 1.00 Uhr Früh alarmiert und befreiten den eingeklemmten Mann.

Drei Kettensägen kamen zum Einsatz, um den Stamm zu entfernen. „Aufgrund der Größe des Baumes dauerte es rund 45 Minuten, bis der Hochstand sichtbar wurde“, berichtete Einsatzleiter Benjamin Löbl, Kommandant der FF Klosterneuburg, die mit 26 Helfern rund drei Stunden lang im Einsatz stand. Die Notärztin konnte aber nur noch den Tod des älteren Mannes feststellen.

Baum stürzte in Salzburg auf Obus

In Salzburg stürzte im Stadtteil Liefering ein Baum auf einen vorbeifahrenden Obus, dabei wurde die 55-jährige Lenkerin verletzt. Fahrgäste kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden. Am Fahrzeug und an den Oberleitungen entstand erheblicher Sachschaden. In der Folge wurde gegen 23.00 Uhr der gesamte Obus-Verkehr in Salzburg eingestellt.

Ein Sturmschaden in St. Florian. © APA/TEAM FOTOKERSCHI.AT/FW ST. FLORIAN

In Oberösterreich forderte die Sturmfront ab Donnerstagabend die Feuerwehren vor allem im Westen des Landes. Im Bezirk Vöcklabruck wurde ein Fahrzeug von umgestürzten Bäumen eingeschlossen. Alle Insassen konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen. In der Gemeinde Hartkirchen (Bezirk Eferding) war vorerst eine Siedlung mit acht Häusern nicht erreichbar, da mehrere umgeknickte Bäume die einzige Zufahrtsstraße blockierten.

Umgestürzte Bäume sorgten Freitagfrüh für erheblichen Stau auf der Tauernautobahn (A10). In Fahrtrichtung Villach stürzten mehrere Fichten auf die rechte Fahrbahn. Es kam zu erheblichem Rückstau, der bis zur Westautobahn (A1) reichte.

Die Spitzenwerte des Sturms wurden mit 160,6 km/h auf der Kärntner Messstation Kölnbreinsperre von Geosphere Austria in 1916 Metern Seehöhe, gefolgt von 159,5 km/h in Galzig in Tirol (2079 Meter Seehöhe) und 148,3 km/h in der Station Semmering/Sonnwendstein in Niederösterreich (1500 Meter Seehöhe).

Vom starken Wind war auch der Flugverkehr betroffen. Zwei aus Hamburg bzw. Düsseldorf kommende Maschinen wurden am Abend wegen der staken Seitenwinde am Flughafen Salzburg nach Linz umgeleitet, zwei weitere Verbindungen gestrichen, sagte Airport-Sprecher Alexander Klaus. (TT.com, APA)