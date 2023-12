Reduzierte Beleuchtung entzweit Imster Gemeinderat

Erst am 20. Dezember wurde im Imster Gemeinderat der Beschluss gefasst, dass es auch heuer ein kleineres Lichtermeer geben wird.

Imst – „Da machen wir uns lächerlich“, meinte GR Stefan Handle beim Gemeinderat am Mittwoch in Imst: Auf der Tagesordnung stand die diesjährige Einschränkung der Weihnachtsbeleuchtung auf eine Kernzone.

Umweltreferent GR Norbert Praxmarer hatte das mit BM Stefan Weirather im Oktober abgeklärt. Es war weniger die Stromeinsparung als vielmehr die aufwändige Arbeit des Anbringens, die für die Entscheidung ausschlaggebend war. Dass der offizielle Beschluss erst am Ende der Adventzeit am 20. Dezember kam, wurde einerseits kopfschüttelnd zur Kenntnis genommen, andererseits mit dem Ausfall der Novembersitzung begründet. Hinterfragt wurde in der Diskussion unter anderem, ob die Reduktion der Beleuchtung heuer überhaupt notwendig war. (pascal)