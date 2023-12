Alle Jahre wieder: Klassiker, Astrid Lindgren und Sissi im TV-Programm

Der Heilige Abend startet traditionell mit einer Auswahl an klassischen Weihnachtsfilmen und -serien. Von zeitlosen Klassikern bis hin zu modernen Adaptionen wird für jeden Geschmack etwas geboten. Familienfreundliche Filme wie die Verfilmungen der Astrid Lindgren Büchern (Pippi Langstrumpf, Michel in der Suppenschüssel) versprechen einen gemütlichen Start in die festliche Nacht. Wer am Abend dann noch ein wenig Romantik sehen will, kann dies im ORF 1 mit dem Weihnachtsklassiker "Liebe braucht keine Ferien" tun.