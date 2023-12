40 Schulklassen sammelten: „Umgekehrter Adventkalender“ unterstützt Sozialladen Lienz

Lienz – Bereits im Vorjahr wurde die Aktion „Umgekehrter Adventkalender“ ins Leben gerufen - dabei bringen die Schüler:innen täglich eine Spende für den Sozialladen Lienz mit in die Schule anstatt etwas aus einem Adventkalender zu entnehmen. Auch heuer machten wieder viele mit, freut sich Sozialladen-Obfrau Eva Karré. "Wir waren überwältigt von der großen Teilnahme der vier Schulen. An die 40 Schulklassen machten mit, und so konnten Waren im Wert von über 2000 Euro für den SoLaLi gesammelt werden."