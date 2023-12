Wegen schneebedeckter Fahrbahn: Autos kollidierten auf Gerlosbundesstraße

Hainzenberg – Am Freitag gegen 9.50 Uhr lenkte ein 44-jähriger Niederländer seinen Pkw auf der schneebedeckten B165 talwärts von Gerlos kommend in Richtung Zell am Ziller. Im Fahrzeug befanden sich noch sich zwei weitere Niederländer im Alter von 32 und 34 Jahren. Ein 48-jähriger deutscher Autofahrer war mit seiner Familie auf der Gegenfahrbahn unterwegs, verlor wegen der witterungsbedingt schlechten Fahrbahnverhältnisse in einer langgezogenen Rechtskurve in Hainzenberg die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er frontal mit dem entgegenkommenden Wagen des Niederländers.