Lawine im Pitztal: 46-Jähriger gilt als vermisst, Suche am Montag fortgesetzt

Am Samstagnachmittag ging unterhalb des Rappenkopf im Pitztal eine Lawine ab und verschüttete wohl einen 46-jährigen Skitourengeher. Die Suche nach dem Mann ging am Montag weiter.

St. Leonhard – Die Suche nach einem am Samstag von einer Lawine verschütteten Wintersportler im Pitztal wurde am Montag wieder aufgenommen. Bei dem Skitourengeher soll es sich um einen 46-jährigen Einheimischen handeln. In der Früh war ein Tiroler allein zu einer Skitour aufgebrochen, er gilt seitdem als vermisst.