So feiern Tirols Sportler Weihnachten

Ob Singen, Skitour, Raclette oder Sarma-Krautwickel: In der Weihnachtszeit genießen auch Tirols Sport-Stars ihre Rituale und die besinnlichen Momente im Kreis ihrer Familie, bevor bald wieder der Kampf um „Meter, Punkte und Sekunden“ am grünen Rasen, im Eiskanal oder in der Halle regiert.