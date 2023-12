Grünberg: „Für die Zukunft wünsche ich mir eine eigene Familie“

Kira Grünberg: Ich war jetzt vier Wochen ununterbrochen unterwegs, viel in Wien und zuletzt beruflich in Washington DC. Ich war dort als Teil der „Transatlantic Friends of Israel“, um über den durch den Krieg im Nahen Osten wieder verstärkt aufkommenden Antisemitismus zu sprechen. Jetzt bin ich froh, wieder daheim zu sein.