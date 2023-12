Prominente Weisenbläser bei Andacht im Krankenhaus Zams

Zams – Alle Jahre wieder. Es ist schon eine liebgewordene Tradition, dass am 24. Dezember eine prominent besetzte Weisenbläser-Gruppe in einer Betreuungseinrichtung in Tirol aufspielt. Und so staunten auch heuer wieder die Besucher, dass da plötzlich bekannte Gesichter ein paar weihnachtliche Lieder zum Besten geben.