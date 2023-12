Datenklau an der Uni Innsbruck: 23.000 Stammdaten unerlaubt abgefragt

Innsbruck – Das Datensystem der Universität Innsbruck wurde am Donnerstagabend Ziel einer unerlaubten Datenabfrage, bei der rund 23.000 Stammdaten von Studierenden widerrechtlich heruntergeladen wurden, teilte die Hochschule am Montag in einer Aussendung mit. Alle betroffenen Studierenden und auch die Datenschutzkommission wurden informiert.