Zehnjährige nach Skiunfall in Kirchberg in Klinik geflogen

Kirchberg in Tirol – Eine zehn Jahre alte Skifahrerin ist am Montagnachmittag bei einem Unfall auf einer Piste im Skigebiet Kitzbühel-Kirchberg verletzt worden. Das Kind fuhr gegen 15.45 Uhr in Begleitung seiner Eltern in Richtung Kirchberg talwärts und verlor bei einem Rechtsschwung die Kontrolle über seine Skier. Die junge Deutsche fuhr daraufhin geradeaus in einen Ziehweg und prallte gegen einen Baum.