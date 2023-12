2300 Euro monatlich: Babler will Gehalt während Pflegeausbildung

Wien – SPÖ-Chef Andreas Babler will die Pflege attraktiver machen. Dazu soll es in der Ausbildung eine Entlohnung von 2300 Euro brutto geben, wie er im APA-Interview betont. Die Auszubildenden wären seinen Vorstellungen zufolge auch sozialversichert und würden das Klimaticket kostenlos erhalten. Ohnehin will er den Klimawandel mit Überzeugungsarbeit bekämpfen, eine „Verbotskultur" lehnt Babler ab.

Was die Pflege angeht, verweist der SPÖ-Vorsitzende darauf, dass bis 2030 100.000 Arbeitskräfte fehlen würden. Da sei es an der Zeit, eine Offensive zu starten und die Ausbildung zu attraktivieren. Die Politik müsse zeigen, dass es sich um ein wichtiges Thema handle.

Es sei sehr schade, dass der SPÖ-Vorsitzende rund ums saubere Heizen bewusst Unwahrheiten verbreite und Menschen damit unnötig verunsichere, meinte dazu Grünen-Umweltsprecher Lukas Hammer in einer Aussendung. Babler habe nach einem vorsichtigen Ausflug als Klimaschützer in seinen Antrittsinterviews wieder den Rückwärtsgang eingelegt und sich zu den Betonierern begeben.

Der SPÖ-Chef wiederum setzt darauf, dass Konzepte zu so ziemlich jedem Lebensbereich für das rote Wahlprogramm soll Bablers vor kurzem präsentierter Expertenrat bringen. „Einige hundert" Fachleute sollen Vorschläge erarbeiten. Auffällig ist, dass man vor allem Wirtschaftsexperten wie Isabella Weber und Achim Truger in den Vordergrund gestellt hat. Energiemanager Marc Hall ist sogar einer der Vorsitzenden.

Eine Stärkung der Frauen in der Partei hatte Babler in seiner Kampagne zum SPÖ-Vorsitz angekündigt und sieht den Anspruch in seinem „Wirkungsbereich" auch erfüllt. Man habe eine breite Klubspitze, verwies er auf die Stellvertreterinnen Eva Maria Holzleitner und Julia Herr, dazu sei die Bundesgeschäftsführung paritätisch besetzt und die Partei habe einen „sehr stark feministischen Vorsitzenden". Zur Frage, wie er beurteilt, dass die neun Landesparteien alle Männer an der Spitze haben, meint Babler: „Da müssen sie die Landesparteien fragen."