Tobadiller Weiler abgeschnitten: 20 Touristen aus Gästehaus evakuiert

Tobadill – Der Hang ist immer noch in Bewegung. „Es kommt weiter Material nach“, schildert der Tobadiller Bürgermeister Martin Auer die Lage. Am Montag ging in der kleinen Gemeinde ober Landeck ein Mure ab. Am Dienstag folgten drei bis vier weitere gewaltige Murstöße. Die Ortsteile Luitl und Wiesle sind seither von der Außenwelt abgeschnitten.