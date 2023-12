Kerze löste Brand in Hochfilzen aus: Neun Personen ins Krankenhaus gebracht

Hochfilzen – Am Mittwoch kurz vor 4 Uhr brach in einem Haus in Hochfilzen ein Brand aus. Eine 47-jährige Bewohnerin bemerkte das und versuchte gemeinsam mit einem Verwandten, das Feuer mittels Decken zu löschen. Schlussendlich brachte die Freiwillige Feuerwehr Hochfilzen das Feuer unter Kontrolle.