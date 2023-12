Tiroler Polizei ertappte heuer im Advent 229 Alk-Lenker

Innsbruck – Die gute Nachricht zuerst: Bei Alkohol- und Drogen-Schwerpunktaktionen im Advent verzeichnete die Polizei in ganz Tirol einen leichten Abwärtstrend gegenüber dem Vorjahr. Heuer wurden 15.000 Alkotests durchgeführt, dabei zogen die Beamten 229 Alkolenker aus dem Verkehr. 2022 waren es noch 260. Rückgänge gab es auch bei den Alk-Unfällen. In den letzten Wochen verunglückten zehn betrunkene Autofahrer, das waren um sechs weniger als noch ein Jahr zuvor.

Doch die Zahl der Unfälle und über 180 abgenommene Führerscheine sorgen für Ernüchterung, zumal auch einige Fahrzeuglenker unter Drogeneinfluss standen. Bei einem Planquadrat am 9. Dezember wurden etwa 16 Alko- und fünf Drogenlenker erwischt, bei einer weiteren Schwerpunktaktion in der Nacht auf 23. Dezember waren es sieben Alko- und ebenso viele Drogenlenker. „Ein Lenker wurde sogar zwei Mal hintereinander an unterschiedlichen Tagen mit über 3 Promille erwischt“, schildert die Polizei in einer Aussendung. Die Exekutive weist darauf hin, dass auch in den kommenden Tagen verschärft kontrolliert wird: „Eine Fahrt im beeinträchtigten Zustand ist nicht nur mit einer hohen Strafe verbunden, sondern kann noch weitreichendere Konsequenzen haben.“ (TT)