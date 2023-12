Zwei Jugendliche bei Skiunfällen im Tiroler Unterland schwer verletzt

Schwendau, Westendorf, Wildschönau – Bei Skiunfällen im Tiroler Unterland sind am Mittwoch mehrere Personen teils schwer verletzt worden. Gegen 10.20 Uhr stürzte eine 56-jährige Skifahrerin auf einer schwarz markierten Piste im Skigebiet Penken in Schwendau und rutschte über den Pistenrand hinaus. Danach überschlug sich die Frau mehrmals und blieb erst nach etwa 100 Metern im freien Gelände liegen. Die Frau wurde unbestimmten Grades verletzt und nach Erstversorgung durch die Pistenrettung vom Rettungshubschrauber via Tau geborgen und ins Krankenhaus nach Schwaz geflogen.

Auch im Skigebiet Skijuwel Auffach ereignete sich ein schwerer Unfall. Eine 14-jährige Wintersportlerin fuhr in Begleitung ihrer Eltern auf der rot markierten Piste Nr. 8 talwärts. Als sie an der unteren Begrenzung der Piste ankam, kam sie über den markierten Pistenrand hinaus. Sie stürzte, überschlug sich und rutschte etwa 20 Meter ab, wo sie in etwas flacherem Gelände liegen blieb. Die Skifahrerin wurde dabei schwer an der Schulter verletzt. Sie wurde an der Unfallstelle von einem Notarzt erstversorgt und anschließend mit dem Notarzthubschrauber „Alpin 5“ ins Krankenhaus nach Kufstein geflogen. (TT.com)