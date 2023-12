Geschenkte Rotunde zurück an den Sender!

Als die Rotunde am Innsbrucker Rennweg noch das Riesenrundgemälde beherbergte, kam kaum jemand an ihr vorbei. Generationen von SchülerInnen mussten, viele TouristInnen wollten die Darstellung der 3. Bergiselschlacht von anno 1809 im Großformat sehen. Seit 1906 war das Auftragswerk von Michael Zeno Diemer in der Rotunde zu bestaunen, ehe es 2011 im Tirol Panorama auf dem Bergisel eine neue bauliche Heimat fand.