„Vinzis Treff“ in Telfs zeigt, was Ehrenamtliche bewegen können

Das Café ist mittwochs bis freitags von 14 bis 16 Uhr und sonntags nach der Messe von 10.45 bis ca. 12 Uhr geöffnet. In Zukunft könnte auch ein Betrieb am Samstagnachmittag möglich sein, wenn sich noch weitere Freiwillige finden. Schon jetzt ist der Besucherandrang groß. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass das weiter gut läuft“, sagt die Obfrau, die in der Vinzenzgemeinschaft auf 86 aktive Mitarbeiter zählen kann. „Das ist der Reichtum unserer Gemeinschaft, ich bin so dankbar, dass das alles möglich ist“, so Stippler. (rena)