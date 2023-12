Nesselwängle muss erneut ohne Lifte durch den Winter

Eine perfekte Schneelage (auch ohne Beschneiung) herrscht gerade in Nesselwängle am Krinnenalplift. Nur Wintersportler sind keine auszumachen. Die Anlage steht seit Frühjahr 2022 still. Für Nachbar Gernot Rief vom Sportgeschäft und Skiverleih Rief ist die ganze Situation „ein Wahnsinn“.

© Mittermayr