Ranghohes IS-Mitglied und dessen Frau in Syrien getötet

Damaskus – In Syrien ist ein ranghohes Mitglied der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) getötet worden. Die von Kurdenmilizen angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) haben ihn nach eigenen Angaben in Kooperation mit dem US-Bündnis zum Kampf gegen den IS getötet, hieß es in einer Erklärung vom Donnerstag.