Überholmanöver missglückte: 21-jährige Beifahrerin bei Verkehrsunfall in Sölden verletzt

Sölden – Ein 24-jähriger bosnischer Staatsbürger fuhr am Donnerstag gegen 11.50 Uhr seinen Pkw auf der Ötztalstraße in Richtung Gurgl. Auf dem Beifahrersitz saß seine 21-jährige Lebensgefährtin. Als er vor einer scharfen Linkskurve den vor ihm fahrenden Wagen überholen wollte, kam es zum Unfall.

Denn zeitgleich kam ihm ein Auto auf der Gegenfahrbahn entgegen. Der 24-Jährige versuchte, dem Pkw auszuweichen und wich nach rechts aus. So konnte er zwar eine Kollision verhindern, prallte aber in eine Begrenzungsmauer. Die 21-jährige Beifahrerin erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades, der Lenker blieb unverletzt. Die Frau wurde nach der Erstversorgung nach Sölden zu einem Arzt gebracht. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. (TT.com)