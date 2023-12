7-jähriger Skifahrer bei Zusammenprall in Sölden verletzt, Zweitbeteiligter fuhr fort

Sölden – Am Donnerstag um 11.45 Uhr kam es auf der Skipiste im Rettenbachtal (Gemeinde Sölden) zu einem Unfall. Ein 7-jähriger Bub mit deutscher Staatsbürgerschaft stieß dabei mit einer bisher unbekannten Person zusammen, beide kamen zu Sturz. Während das Kind mit einer Verletzung am Schlüsselbein zurückblieb, setzte die zweite am Unfall beteiligte Person ihre Fahrt fort, ohne ihre Personalien bekannt zu geben. Das Kind wurde nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung ins Tal und anschließend von der Rettung zu einer medizinischen Einrichtung in Sölden gebracht. (TT.com)