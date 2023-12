Bisher 11.565 verpflichtende Beratungen zum Gewaltschutz

"Die Zahlen steigen nicht unbedingt deshalb, weil die Gewalt per se mehr wird. Das Anzeigeverhalten hat sich geändert", stellte dazu der Sprecher des Bundeskriminalamts, Heinz Holub-Friedreich, klar. Das Vertrauen in die Polizei sei vorhanden, weshalb vermehrt Anzeigen gegen gewalttätige Übergriffe im familiären Bereich erstattet würden: "Dadurch wird das Dunkelfeld verkleinert." Gerade an der steigenden Zahl der Sicherheitspolizeilichen Fallkonferenzen zeige sich außerdem, "dass die Stakeholder untereinander zusammenarbeiten, um bei High-Risk-Fällen umfassende koordinierte Maßnahmen zu setzen", betonte Holub-Friedreich im Gespräch mit der APA.

Dem Thema Gewaltschutz trägt die Polizei inzwischen auch in ihrer Ausbildung in Theorie und Praxis Rechnung. Der Themenbereich "Gewalt in der Privatsphäre" ist in der polizeilichen Grundausbildung in einem Umfang von 45 Unterrichtseinheiten verankert, die sich in vier Module aufgliedern. Dabei wird in der Bundeshauptstadt ein Seminar vom Gewaltschutzzentrum Wien, in einigen Bundesländern unter Beteiligung der lokalen Frauenhäuser durchgeführt. Auch im Rahmen der Dienstführenden- und Offiziersausbildung ist das Gewaltschutzgesetz ein wesentlicher Bestandteil im Ausbildungsplan.