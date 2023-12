Ungebremst in anderes Auto: 39-Jähriger bei Horror-Unfall in Söll schwer verletzt

Söll – Bei einem heftigen Verkehrsunfall wurde am Donnerstagabend ein 39-jähriger Mann in Söll schwer verletzt. Eine 41-jährige Frau zog sich leichte Verletzungen zu.

Die Frau war gegen 17 Uhr auf der B178 von Söll in Richtung Wörgl unterwegs. Es ist noch nicht geklärt, warum sie die Kontrolle über ihr Auto verlor. Sie geriet auf die Gegenfahrbahn und blieb dort mit ihrem Fahrzeug quer zur Fahrtrichtung stehen. In diesem Moment fuhr der 39-jährige Mann mit seinem Auto in Richtung Söll. Er prallte ungebremst gegen die rechte Seite des stehenden Fahrzeugs.