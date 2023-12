Großeinsatz nach Unfall mit Kutsche in Fügen

Fügen – Im Zillertal ist am Samstag eine Kutsche mit mehreren Fahrgästen verunfallt. Zu dem Unfall kam es gegen 11 Uhr in Fügen an der Gemeindegrenze zu Hart. Die Kutsche war offenbar von der Straße abgekommen und umgestürzt, die genauen Umstände waren zunächst unklar. Auf Bildern war die umgekippte Kutsche in einer Wiese zu sehen. Laut ersten Informationen war die Kutsche mit sieben Personen besetzt, darunter auch Kinder. Die Feuerwehr berichtete von mehreren Verletzten.