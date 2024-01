Höhere Gehälter und Pensionen, härtere Strafen: Die wichtigsten Neuerungen im Jahr 2024

Trotz langsam sinkender Teuerung gibt es im kommenden Jahr noch kräftige Zuwächse bei den Gehältern. So kratzen sowohl öffentlicher Dienst, als auch die Metaller an der 10-Prozent-Marke, im Handel gibt es rund 8,4 Prozent mehr Gehalt. Bei Österreichs SeniorInnen steht eine starke Erhöhung ihrer Bezüge an, ausgenommen sind Luxuspensionen. Die Anhebung des Frauenpensionsalters wird erstmals schlagend. Die Inflation könnte 2024 laut WIFO auf 3,2 Prozent absinken.