Von tiefstehender Sonne geblendet: Pkw-Fahrer rammte Fußgänger im Zillertal

Hochfügen – Am Samstag waren vier deutsche Staatsbürger zu Fuß auf der Hochfügenerstraße unterwegs, als ein 88-jähriger Pkw-Fahrer sie gegen 13.30 Uhr – von der tief stehenden Sonne geblendet – übersah und mit drei von ihnen kollidierte.

Die drei angefahrenen Personen wurden dabei leicht bzw. unbestimmten Grades verletzt. Der 31-Jährige und die 30-Jährige wurden im Anschluss an die Erstversorgung durch die Rettung in die Unfallambulanz des BKH Schwaz gebracht. Der 6-Jährige wurde vor Ort ärztlich versorgt. Nach Abschluss der Ermittlungen ergeht ein Bericht an die zuständigen Behörden. (TT.com)