Rodelunfälle in Sölden und Reith bei Kitzbühel: Zwei Personen verletzt

Sölden, Reith – Auf Rodelbahnen in Sölden und Reith bei Kitzbühel kam es gestern Nachmittag zu zwei Rodelunfällen. In Sölden stürzte eine 23-jährige Niederländerin und wurde von einem nachfahrenden Landsmann (20) überfahren. Die 23-Jährige erlitt dabei eine Verletzung unbestimmten Grades an ihrem Unterschenkel. Auf der Rodelstrecke bei der Asterbergbahn in Reith fuhr ein Deutscher (56) aus unbekannter Ursache ungebremst in die Abzäunung der Rodelbahn und erlitt dabei eine schwere Fußverletzung. (TT)