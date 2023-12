7:4 nach 1:4 – Kundl brach gegen Kufstein den Bann

Kundl – 0:2 bzw. 1:4 lagen die Kundler Krokodile am Donnerstagabend im Unterland-Derby der Ö-Eishockey-Liga gegen Kufstein in Rückstand. Es deutete also vieles darauf hin, dass Kufstein auch das vierte Derby der Saison gewinnen sollte. Doch es folgte mit Toren von Schernthaner, Dolnik, Schuster, Hefke, Thaler und einem Müller-Doppelpack eine grandiose Aufholjagd und ein 7:4-Sieg. Für Kufstein trafen Hrazdira, Prock, Kosnar und Steiner. (TT.com)