Zum Abschluss des Generali Nachwuchscups spielten die Kleinsten groß auf

Zum Abschluss des Generali Nachwuchscups in der Sporthalle Hötting West waren am Samstag noch die Kleinsten (U7 und U8) an der Reihe. Dabei gewann die SPG Rinn/Tulfes das U8-Finale 6:0 gegen Veldidena Innsbruck. Dritter wurde die SPG Innsbruck West vor dem Innsbrucker AC.