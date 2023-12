Darts-Teenie Littler warf auch Legende van Barneveld bei WM raus

Luke Littler hat auch am Samstagabend seinen Siegeszug bei der Darts-Weltmeisterschaft in London fortgesetzt. Der erst 16-jährige Engländer besiegte in einem hochklassigen Achtelfinale die Pfeilwurf-Legende Raymond van Barneveld 4:1. Dabei erzielte Littler gegen den 40 Jahre älteren Niederländer gleich neun 180er sowie eine Doppelquote von 50 Prozent. Im Viertelfinale wartet der Nordire Brendan Dolan, der seinerseits den zweifachen Weltmeister Gary Anderson (SCO) 4:3 schlug.