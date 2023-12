Ken-ough, Roman Empire und Beige Flags: Das waren die TikTok-Trends 2023

Das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu und somit zieht auch die beliebte Social Media Platform TikTok ein Resümee. Vom Wunsch "ken-enough" zu sein zu "skipping to the good part" - diese Trends waren 2023 nicht mehr von der "For-you"-Page wegzudenken.

"Can we skip to the good part?" - 2024 steht vor der Tür und Silvesterraketen und Neujahrsvorsätze warten genauso angespannt wie TikTok-Trends auf das neue Jahr. Von Lip-Sync-Battles über virale Tanzchallenges bis hin zu Kochtrends - mit täglich neuen Videotrends, Hashtags und Tik-Tok-Sounds ist es schwer, den Überblick zu behalten, was gerade angesagt ist. Sie kommen und gehen, schneller, als dass man sie überhaupt wirklich realisieren könnte. Doch welche Trends dominierten TikTok dieses Jahr?

Die größten Trends auf TikTok 2023

"Dumb ways to die"

Der TikTok-Trend „Dumme Arten zu sterben“, mit eindeutig schwarzem Humor, wurde ursprünglich für eine U-Bahn-Durchsage entworfen. CreatorInnen können den Sound zu wirklich jedem Video über epische Fehlschläge, Verletzungen, Unfälle und weitere Szenarien hinzufügen.

"I can buy myself flowers"

Der Hit von Miley Cyrus "Flowers" hat sich zu einem viralen Song auf TikTok entwickelt. Wird er verwendet steht der Sound für Unabhängigkeit und Individualität. Man ist selber fähig Dinge zu tun oder auch nur sich selber Blumen zu kaufen.

"Do you feel Bonita?"

"I feel Bonita" - mit dem wohltuenden TikTok-Sound, der ursprünglich aus Folge 11 der 16. Staffel von Family Guy stammt, fühlt sich jeder "Bonita". (bedeutet hübsch auf Spanisch). Er wird gerne als Hintergundmusik für Outfitchecks verwendet.

"Their beige flag is..."

Hat dein Partner, deine Partnerin oder ein Elternteil Angewohnheiten, die dich manchmal etwas irritieren? Das nennt man jetzt „Beige Flag“. CreatorInnen nehmen ihre Lieblingsmenschen auf und fügen Hintergrundsound und animierten Text hinzu, um die „Beige Flag“ zu zeigen. Die ZuschauerInnen sollen sich in den Verhaltensmustern wiedererkennen.

"I'm just Ken"

Nachdem der im Juli veröffentlichte Film "Barbie" nicht nur die Herzen der ZuseherInnen im Kino sondern auch auf TikTok erobert hat, wurde aus dem Song "I'm just Ken" ein Trend auf TikTok. Man benutzt den Sound, um zu zeigen, dass man selbst genug ist und sich seiner Wertigkeit bewusst wird.

"He's a 10, but..."

Bei diesem Trend wird geradeheraus die Meinung über jemanden gesagt, mit dem du eine Begegnung hattest. Es können charakterliche, aber auch optische Eigenschaften angesprochen und bewertet werden.

"Get ready with me"

Anderen zusehen wie sie ihre Hautpflege- oder Schönheitsroutine erledigen - das versteht man unter dem Trend "Get ready with me" oder kurz "GRWM". Diese Videos sind eine Mischung aus Vlog, Tutorial und Vorher-Nachher-Videos.

"Do you know the muffin man?"