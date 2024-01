Margrethe II. von Dänemark: Die dienstälteste Monarchin Europas tritt ab

Sie galt seit dem Tod Queen Elizabeths II. als dienstälteste Monarchin der Welt. Nun will Königin Margrethe das Zepter an ihren Thronfolger Kronprinz Frederik übergeben – eine Sensation am Silvesterabend.

Kopenhagen – "Ich bleibe auf dem Thron, bis ich umfalle", pflegte die dänische Königin Margrethe II. zu sagen - nun hat es sich die dienstälteste Monarchin Europas anders überlegt. In ihrer Neujahrsansprache kündigte die 83-Jährige am Sonntag überraschend ihre Abdankung zum 14. Jänner an - ihrem 52. Thronjubiläum. Nachfolger der beliebten Monarchin mit dem Spitznamen Daisy wird ihr Sohn Frederik.

Was Margrethe II. in ihrer im Kopenhagener Palast Amalienborg aufgenommenen Ansprache verkündete, dürfte viele Dänen bekümmern. "Viele von uns haben noch nie einen anderen Monarchen erlebt", erklärte Ministerpräsidentin Mette Frederiksen. "Königin Margrethe ist die Verkörperung Dänemarks und hat im Laufe der Jahre Worte und Gefühle für das, was wir als Volk und als Nation sind, in Worte gefasst", lobte die Regierungschefin die 83-Jährige.

Letzte Königin Europas

Seit dem Tod ihrer entfernten Cousine Elizabeth II. ist Margrethe die letzte Königin, die in Europa regiert. Mehr als 80 Prozent der Dänen bezeichnen sich als Monarchisten. Sie kamen zu Tausenden, um Margrethes 50. Thronjubiläum im vergangenen Jahr zu feiern. Eine Rückenoperation im Februar ließ die Monarchin nun aber zu dem Schluss kommen, dass es "an der Zeit ist, die Verantwortung an die nächste Generation weiterzugeben".

Die Königin wurde am 16. April 1940 in Kopenhagen geboren, nur eine Woche nach dem Einmarsch Nazi-Deutschlands in ihr Heimatland. Der ältesten von drei Schwestern war es nach dem dänischen Thronfolgegesetz zunächst nicht möglich, Königin zu werden. Nach einem Referendum 1953 durften dann auch Frauen auf den Thron.

31 Jahre war Margrethe alt, als sie am 14. Januar 1972, noch in Trauer um ihren Vater König Frederik IX., den Thron der ältesten Monarchie Europas bestieg. Sie war damals bereits mit dem französischen Grafen Henri de Laborde de Monpezat verheiratet und hatte zwei Söhne mit ihm - den damals vierjährigen Frederik und den dreijährigen Joachim. 2018 starb ihr dementer und lungenkranker Mann mit 83 Jahren nach gut 50 Ehejahren.

Bekannt für soziales Engagement

Die stets in farbenfrohe Outfits gekleidete Monarchin ist bekannt für ihren Optimismus sowie ihr soziales Engagement. Ihre Ansprachen an ihr Volk sind direkter und weniger förmlich als die Reden anderer europäischer Monarchen.

Und auch wenn sie nur eine repräsentative Funktion in Dänemarks konstitutioneller Monarchie hat und sich selten in die Politik einmischte, trat Margrethe II. von Zeit zu Zeit doch als Mahnerin auf. Eine ihrer viel beachteten Äußerungen stammt aus dem Jahr 1984, als sie die Dänen für "dumme Bemerkungen" und "Kälte" gegenüber Einwanderern tadelte.

"Sie hat es geschafft, eine Königin zu sein, die die dänische Nation in einer Zeit großer Veränderungen geeint hat: Globalisierung, das Aufkommen des multikulturellen Staates, Wirtschaftskrisen in den 1970er und 1980er Jahren und erneut in den Jahren 2008 bis 2015 sowie die Corona-Pandemie", bilanzierte der Historiker Lars Hovebakke Sörensen zum 50. Thronjubiläum.

Viele weitere Betätigungsfelder

Außer ihren Pflichten als Königin hat die achtfache Großmutter noch viele andere Betätigungsfelder. Als sprachbegabte Intellektuelle, die in Cambridge und an der Sorbonne studierte und fließend Englisch, Französisch, Deutsch und Schwedisch spricht, war sie an mehreren Übersetzungen beteiligt. 1981 etwa erschien die Dänisch-Übersetzung von Simone de Beauvoirs Roman "Alle Menschen sind sterblich", die sie mit ihrem Ehemann unter Pseudonym veröffentlichte.

Die Königin entwarf auch Kostüme und Bühnenbilder für Theaterstücke und Fernsehserien und illustrierte eine 2002 erschienene Neuauflage von J.R.R. Tolkiens Klassiker "Der Herr der Ringe". Ihre teils abstrakten Gemälde werden sowohl in dänischen Museen und Galerien als auch im Ausland ausgestellt.