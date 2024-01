Lauter Knall in Ebbser Gastrobetrieb: 15 Personen evakuiert

Ebbs – Zu einer Evakuierung kam es in der Neujahrsnacht in Ebbs. Gegen 4 Uhr hörten die Betreiber eines Gastrobetriebs ein lautes Knallgeräusch aus dem Keller. Im Bereich des Boilers trat in der Folge Dampf aus, woraufhin die Feuerwehr alarmiert wurde. Zudem wurden alle 15 Gäste bzw. Bewohner des Hauses evakuiert.