Änderungen bei Top-Positionen in der Weltpolitik: Belgien führt EU, Italien die G7

Europäische Union : Belgien hat am Montag turnusmäßig den EU-Vorsitz von Spanien übernommen. Es muss bereits in den nächsten Wochen Kompromisse zum langfristigen EU-Budget und zur Finanzierung weiterer Hilfen für die Ukraine vermitteln. Beide Themen hatte der EU-Gipfel im Dezember vertagt. Als eigenen Schwerpunkt hat sich Belgien die Reform der EU gesetzt. Allerdings dürfte der Vorsitz vom EU-Wahlkampf sowie vom belgischen Parlamentswahlkampf überschattet sein.

G7: Der Vorsitz der Gruppe der sieben führenden Industrienationen ist von Japan an Italien übergegangen. Bei den G7 handelt es sich nicht um eine internationale Organisation, sondern um ein Forum, in dem sich die Staats- und Regierungschefs in wichtigen Politikbereichen abstimmen. Neben Italien und Japan zählen dazu auch die USA, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Kanada.