Teenager Littler im Darts-WM-Halbfinale, Favorit van Gerwen ausgeschieden

London - Der Lauf von Teenager Luke Littler bei der Darts-Weltmeisterschaft in London geht weiter. Am Neujahrstag zog der 16-jährige Engländer mit einem souveränen 5:1 über den Nordiren Brendan Dolan ins Halbfinale am Dienstag ein. Dort bekommt es "The Nuke" mit Ex-Weltmeister Rob Cross zu tun, der zuvor ein denkwürdiges Match gegen Chris Dobey mit 5:4 gewonnen hatte. Im Halbfinale steht auch Luke Humphries, Topfavorit Michael van Gerwen ist dagegen überraschend gescheitert.