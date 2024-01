23-Jähriger bei Skiunfall am Stubaier Gletscher schwer verletzt

Stubai – Am 1. Jänner 2024 gegen 12:45 Uhr fuhr ein 23-jähriger Skifahrer am Stubaier Gletscher im freien Gelände in Richtung Eisgrat ein. Dabei bemerkte er eine Geländekante zu spät, sprang über die Kante und stürzte, wodurch er sich schwere Verletzungen zuzog. Seine Begleiter setzten einen Notruf ab. Der Mann wurde von der Pistenrettung erstversorgt und mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen. (TT.com)