Cobra-Einsatz in Innsbruck: Mann (37) feuerte von Balkon mehrere Schreckschüsse ab

Innsbruck ‒ Mehrere ausgelöste Schüsse in der Tschamlerstraße in Innsbruck lösten am Neujahrstag einen Sondereinsatz bei der Polizei aus. Eine Anrainerin hatte gegen 16.30 Uhr Schüsse von einem Balkon vernommen und diese angezeigt. Daraufhin rückte die Polizei mitsamt der Schnellen Interventionsgruppe und der Cobra aus, der Bereich in der Tschamlerstraße wurde durch mehrere Streifen abgesperrt. Zu dem Zeitpunkt konnten die Einsatzkräfte weitere Schüsse wahrnehmen.