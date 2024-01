Bilanz der ÖAMTC-Flugrettung: Im Schnitt 57 Einsätze pro Tag

Wien ‒ Durchschnittlich waren es 75 Einsätze pro Tag, die die ÖAMTC-Flugrettung 2023 flog. "Gegenüber unserem bisherigen intensivsten Jahr 2022, in dem wir knapp 22.000 Einsätze zu verzeichnen hatten, ist das ein leichter Rückgang", fasste Marco Trefanitz, Geschäftsführer der ÖAMTC-Flugrettung, am Dienstag in einer Aussendung zusammen.