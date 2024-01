26.000 Fahrgäste fuhren zu Silvester gratis mit den Tiroler Öffis

Innsbruck - Mehr als 26.000 Personen fuhren in der Silvesternacht mit Bus oder Bahn durch das Bundesland, teilte Verkehrslandesrat René Zumtobel (SPÖ) am Dienstag mit. Zwischen 20 Uhr und 5 Uhr konnte man am 31. Dezember alle Tiroler Öffis kostenlos nutzen.

"Alleine in den Nacht-S-Bahnen wurden in der Nacht von 31. Dezember auf 1. Jänner über 3000 Fahrgäste gezählt. An einem durchschnittlichen Wochenende sind es in zwei Nächten zusammen rund 2.000 Personen", konkretisierte Zumtobel. Er wartete zudem mit einer weiteren positiven Nachricht auf: So habe es eine verhältnismäßig geringe Feinstaubbelastung zum Jahreswechsel gegeben. Rund um Mitternacht stiegen die Feinstaubwerte zwar erwartungsgemäß, der Tagesgrenzwert sei jedoch nur an einer Messstelle in Tirol überschritten worden. (TT.com, APA)