Für Live-Publikum ist bei Barbara Karlich künftig kein Platz mehr

Wien – Auf Barbara Karlich wartet heuer das 25-Jahr-Jubliläum für ihre Talkshow im ORF. Der Sendeplatz bleibt mit Montag bis Freitag 16 Uhr auf ORF 2 zwar gleich, doch abseits davon gibt es so einige Neuerungen. So wird die Sendung ab Montag, 8. Jänner, auf "Barbara Karlich – Talk um 4" umbenannt.

In der ersten Ausgabe am Montag lautet das Thema "Esoterik trifft Wissenschaft". Karlich versucht dabei den Fragen auf den Grund zu gehen, warum Esoterik auf viele Menschen anziehend wirkt und warum es gefährlich sein kann, wenn man mehr auf Intuition als auf Fakten vertraut. Spätere Sendungen stehen etwa im Zeichen von "Mein Beruf ist außergewöhnlich" (10. Jänner), "Weiblich, ledig, glücklich?" (12. Jänner), "Babyboomer treffen Millennials" (15. Jänner) und "Meine Nahtoderfahrung" (16. Jänner). Insgesamt bringt es Karlichs Show mittlerweile auf 4.356 Ausgaben seit sie erstmals am 27. Oktober 1999 – damals noch als "Willkommen bei der 'Barbara Karlich Show'" on air ging. (APA)